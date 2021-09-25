Ангелина Вовк радуется тому, что так и не стала матерью

Поскольку наследников у Ангелины Вовк нет, внучками она считает детей своих крестников — Ангелину и Анну. Телеведущая заботится о девочках как о родных и посвящает им все свободное время.

Разумеется, у Вовк не раз спрашивали, почему она так и не стала матерью. Если же поначалу диктор отвечала с сожалением, то теперь спокойно реагирует на подобные вопросы. “Иногда я думаю: “Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!” — заявила Ангелина Михайловна в программе “Секрет на миллион” на канале НТВ.

Напомним, Вовк могла родить в первом браке. Но произошла трагедия… “Это была внематочная беременность. Врач, осмотрев меня, сказал, что ему необходимо сделать надрез в области живота, а у меня уже было туманное сознание. Он собирался делать это без наркоза. Я ответила, мол, не выдержу же! Медик обязал меня дать расписку о том, что если я умру, за меня не будут отвечать работники клиники… Если бы утром врачи не бросили меня в операционной, конечно, я бы погибла. За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов”, — откровенничала звезда на передаче “Судьба человека” канала “Россия 1”.

В 1982-м Вовк развелась с диктором Геннадием Чертовым. В том же году она вышла замуж за художника по имени Индржих. Со вторым супругом телеведущая прожила в браке 13 лет.

Сейчас 79-летняя Ангелина Михайловна состоит в отношениях с Михаилом Куницыным, который значительно ее моложе. Поговаривали, пара собиралась расписаться, но дело до свадьбы так и не дошло, ограничившись громким пиаром.