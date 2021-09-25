“Слезы подступают”: Юлия Михалкова тоскует по “Уральским пельменям”, но возвращаться не собирается
Более десяти лет Юлия Михалкова была одной из главных звезд команды “Уральские пельмени”. Разумеется, члены коллектива проводили вместе много времени, снимая новые выпуски шоу и гастролируя по всей стране. И вот в 2019-м Михалкова покинула проект. Поклонники судачили о том, что между артисткой и ее коллегами произошел конфликт, но Юлия много раз это отрицала.
“Я с некоторыми ребятами знакома более 15 лет. Мы долго работали вместе и стали как одна семья. Но жизнь идет вперед, что-то меняется, что-то остается. Иногда просыпаюсь утром и думаю: а как там ребята поживают? И сразу у меня такая легкая тоска, и даже слезы подступают”, — поделилась Михалкова.
Однако назад дороги, похоже, нет: сейчас 38-летняя Юлия работает над несколькими собственными творческими проектами и снимается в сериалах. Звезда уделяет много времени развитию карьеры, но поклонников также интересует и ее личная жизнь. Однако Михалкова принципиально не афиширует романы, хотя и признается, что не против когда-нибудь выйти замуж.
“Я за семью. Но я точно не готова создавать ее в угоду общественному мнению. Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что “часики тикают”. У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы. Если удалось встретить своего человека и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенности в своих силах”, — уверена артистка.