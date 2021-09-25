7 советов, как усилить удовольствие от секса

Секс способен задействовать все органы чувств, возбуждать нас, происходить в одиночку или с партнером, давать нам шанс отдавать и получать и быть невероятно приятным. Но для многих людей секс не является тем связующим и полноценным опытом, который, как мы знаем, возможен. Иногда в этом виноваты боль или дискомфорт. В других случаях его саботируют обычные проблемы, такие как мысли о теле, тревога или стресс. Часто с помощью тонких корректировок секс может стать намного лучше. Чтобы усилить сексуальные ощущения, попробуйте привнести что-то новое в свою интимную жизнь. Поймите, с помощью какого чувства вы больше всего занимаетесь любовью. Это прикосновения? Звук? Запах? Ответ на этот вопрос поможет вам найти подходящий способ усилить ощущения и улучшить свою сексуальную жизнь.

Правильная еда

Существуют продукты, которые косвенно влияют на либидо: они могут усилить ваше возбуждение, дают энергию, способствуют выработке серотонина — гормона радости. Семена льна, авокадо, устрицы, гранат, тыквенные семечки — идеальная продуктовая корзина для идеального секса. И не забудьте плейлист для секса. Соберите в нем чувственные композиции, которые расслабляют, настраивают на эротику и усиливают ваше желание.

Ароматы

Запахи помогут создать тот самый контекст, в котором ваше возбуждение будет расти. Капните несколько капель масла иланг-иланга, пачули, бергамота, жасмина или кардамона в аромалампу и откройтесь оргазмам.

Зеркало

Установите его напротив кровати. Наблюдайте за собой во время секса, смотрите, как красиво ваше тело и как чувственно двигается ваш партнер.

Сенсорная депривация

Когда ваши глаза завязаны и вы ничего не видите, у вас обостряются остальные чувства. Вы можете сосредоточиться на ощущениях и раствориться в них.

Поцелуй гейши

Добавьте к вашему сексу дыхательную практику Уддияна, которая усилит удовольствие вашего партнера. Мы называем этот эффект минет вагиной, когда от сильного вакуума мужчина испытывает ни с чем не сравнимые ощущения.

Жидкий вибратор