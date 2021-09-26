Лучшие работы фотоконкурса острова Аэгна вновь доступны для просмотра

“Мы очень рады, что жители столицы и ее гости смогут вновь увидеть работы популярного фотоконкурса природы острова Аэгна. Раньше единственной возможностью ознакомиться с работами была временная выставка на улице Рейди, установленная на несколько часов в рамка Дня Балтийского моря. Теперь выставка открыта до конца следующего месяца”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа Кесклинна организовала летом фотоконкурс, посвященный входящему в состав района острову Аэгна, который известен своей красивой природой и увлекательной историей. Из 80 работ, принявших участие в конкурсе, специальная комиссия отобрала 20 лучших фотографий, которые впервые были представлены 26 августа на променаде улицы Рейди в рамках Дня Балтийского моря.

По решению комиссии первое место занял Прийт Аммон, второе — Карин Карро, третье — Сергей Веселов. Специальный приз достался Дмитрию Шипину. При оценке работ жюри учитывало их стиль, богатство выразительных средств, художественный и технический уровень, а также оригинальность и находчивость при изображении острова. Специальные призы также были присуждены авторам, у которых на выставке было представлено более одной фотографии — Анне Беловой, Диане Шин и Ольге Беловой.

Остров Аэгна — жемчужина центра Таллинна, позволяющая спрятаться от шума и городской суеты среди лесной тишины и красот песочных пляжей. Кроме этого, посетители Аэгна могут исследовать богатое военное наследие острова во время прогулок по лесным тропам. Приглашаем открыть для себя чудесную природу, увлекательную историю и разнообразие острова Аэгна.