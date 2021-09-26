“Не топтать басурманам землю русскую”: жители Казани пытаются не пустить Моргенштерна в город

По его данным, представители российского рэпера планировали устроить “самое громкое выступление” в Казани. При этом не стали оставлять описание концерта.

Противники Моргенштерна отказались пускать музыканта в регион, заявив, что его песни содержат “пропаганду человеконенавистничества с намеками на “колумбайн“”, и поэтому требуют отменить выступление.

Другие жители региона попросили провести концерт в деревне Самосырово. Однако есть и сторонники исполнителя, которые считают нападки провокациями. Они напоминают, что против концертов группы “Ленинград” люди так не выступали, и считают происходящее дискриминацией.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин объяснил нападки политиков на музыканта и обвинил их в желании “хайпануть”. По словам юриста, люди нашли самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять и улучшать жизнь общества, они назвали причиной всех бед одного человека.