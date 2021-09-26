ВИДЕО | Николас Кейдж так напился, что его приняли за бомжа и вытолкали из ресторана

На прошлой неделе 57-летнего Николаса Кейджа заметили в одном из модных ресторанов Лас-Вегаса. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения и в нем едва можно было узнать обладателя премии “Оскар”. Звезда выглядел крайне неряшливо: спутанные волосы, густая щетина… Он сидел на диване в леопардовых штанах и футболке, сняв обувь. Говорят, персонал заведения даже принял знаменитость за бездомного. Впрочем, внешний вид — не единственное, что возмутило окружающих.

По сообщениям журналистов, Николас громко кричал и пререкался с работниками ресторана. После долгих уговоров артиста наконец-то удалось вывести из здания, однако уходить домой тот не спешил. Шатаясь он требовал от администратора, чтобы его впустили обратно. “Он орал на людей и пытался вступить в драку. Он был так пьян, что едва мог надеть шлепанцы, прежде чем его вывели”, — говорили очевидцы инцидента.