Шоубиз
26.09.2021, 18:25

ВИДЕО | Николас Кейдж так напился, что его приняли за бомжа и вытолкали из ресторана

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Entertainment Bilder des Tages Entertainment Bilder des Tages Nicholas Cage bei einer Pressekonferen
Entertainment Bilder des Tages Entertainment Bilder des Tages Nicholas Cage bei einer Pressekonferen
Foto: Jayne Russell, imago/Future Image
Звезда “Призрачного гонщика” вот уже долгое время страдает от алкогольной зависимости. Загулы негативно сказываются не только на его карьере, но и на личной жизни. Так, в 2019-м он в пьяном угаре женился, а протрезвев, всего через четыре дня подал на развод. Впрочем, подобные промахи не отвернули актера от выпивки, — сожалеет “СтарХит”.

На прошлой неделе 57-летнего Николаса Кейджа заметили в одном из модных ресторанов Лас-Вегаса. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения и в нем едва можно было узнать обладателя премии “Оскар”. Звезда выглядел крайне неряшливо: спутанные волосы, густая щетина… Он сидел на диване в леопардовых штанах и футболке, сняв обувь. Говорят, персонал заведения даже принял знаменитость за бездомного. Впрочем, внешний вид — не единственное, что возмутило окружающих.

По сообщениям журналистов, Николас громко кричал и пререкался с работниками ресторана. После долгих уговоров артиста наконец-то удалось вывести из здания, однако уходить домой тот не спешил. Шатаясь он требовал от администратора, чтобы его впустили обратно. “Он орал на людей и пытался вступить в драку. Он был так пьян, что едва мог надеть шлепанцы, прежде чем его вывели”, — говорили очевидцы инцидента.

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