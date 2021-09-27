27.09.2021, 12:31
Назван “овощ долголетия”, продлевающий жизнь и защищающий от рака(10)
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Кристина Микстас, диетолог, назвала овощ, помогающий продлить жизнь и действующий, как профилактика онкологии. Об этом сообщает Medikforum со ссылкой на Express.
По словам врача, таким овощем выступает капуста. Она объяснила, что овощ богат антиоксидантами. Среди них фитонутриенты, марганец и витамин С. Также овощ содержит в своем составе сульфорафан. По словам специалиста, это вещество помогает в предотвращении рака поджелудочной железы и пищевода.
Помимо этого, употребление капусты оказывает влияние на уменьшение отечности и помогает в противодействии воспалительным процессам в организме.
Она добавила, что эффективнее всего капуста действует, если ее употреблять регулярно и отказаться от таких продуктов, как выпечка, сладкие напитки и жареное.