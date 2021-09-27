Назван “овощ долголетия”, продлевающий жизнь и защищающий от рака

По словам врача, таким овощем выступает капуста. Она объяснила, что овощ богат антиоксидантами. Среди них фитонутриенты, марганец и витамин С. Также овощ содержит в своем составе сульфорафан. По словам специалиста, это вещество помогает в предотвращении рака поджелудочной железы и пищевода.

Помимо этого, употребление капусты оказывает влияние на уменьшение отечности и помогает в противодействии воспалительным процессам в организме.

Она добавила, что эффективнее всего капуста действует, если ее употреблять регулярно и отказаться от таких продуктов, как выпечка, сладкие напитки и жареное.