Татьяна Буланова вновь одинока

Об этом сама 52-летняя Татьяна Буланова рассказала в эфире федерального канала во время выпуска шоу “Дуэты”. Она спела с Ольгой Бузовой хит “Сильная женщина” и стала рассуждать о том, как быть слабому полу в этом мире.

Ее поддержала и Бузова, которая назвала себя идеальной богатой невестой. В шутку к ней начали проявлять знаки внимания Сергей Лазарев и Николай Басков, которые тоже одиноки. И тут Буланова возмутилась: “А я не котируюсь тут что ли?” “Ты что, тоже одна?” — спросили ведущие. “Да, я тоже свободная. И я еще хочу выйти замуж”, — неожиданно для многих сказала исполнительница.

Отметим, что певица целый год скрывала отношения с предпринимателем, владеющим спортивным бизнесом. Он был значительно младше артистки, но разница в возрасте не смущала пару. Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет”, — заявила исполнительница в программе “На дачу!”.

Что стало причиной расставания не сообщается. Напомним, певица дважды была замужем. Первым супругом стал продюсер Николай Тагрин, а второй раз Буланова вышла замуж за экс-футболиста “Зенита” Владислава Радимова. В каждом браке у нее родились сыновья.