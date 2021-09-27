27.09.2021, 11:50
Таллиннская команда выиграла международный турнир по спортивному "Что? Где? Когда?"
Фото: скриншот из видео телеканала ETV+
Таллиннская команда "Вихасоо-21" (капитан - Алексей Макагонов) стала победителем турнира по спортивному "Что? Где? Когда?" на международном фестивале интеллектуальных игр в Латвии.
Турнир собрал 31 команду, в составе которых были знатоки из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Нидерландов, Беларуси, Армении и России. Игра проходила по правилам спортивного "Что? Где? Когда?", вопросы задавались для всех играющих команд, ответы после минуты обсуждения сдавались в письменном виде. Победителем становилась команда, верно ответившая на наибольшее число вопросов. Команда "Вихасоо-21" ответила на 55 вопросов из 90. Второе место у команды "Кьяроскуро" из Тарту, уступившей победятелям 1 правильный ответ. На третьем месте - рижский X-Promt.
Турнир по игре "Эрудит-квартет" также выиграла таллиннская команда "Панические атаки" (капитан - Артемий Беляев).