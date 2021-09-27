Ушел Александр Ширвиндт... с поста худрука Театра Сатиры

Сегодня днем информационные агентства передают информацию о том, что 87-летний Александр Анатольевич покидает пост худрука Театра Сатиры. Пока что нет точных данных, что же послужило причиной такого решения. Ранее сам актер говорил, что пора уже уступить дорогу молодым, а самому немного отдохнуть. “Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность”, — сказал он. Он также уточнил, что уже подал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

Ходили слухи, что актер плохо себя чувствует после перенесенного в прошлом году коронавируса, который сильно ударил по его самочувствию. Но сам он отшучивался, говоря, что никакая зараза его не берет.

“Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу”, — добавил мэтр.

Отметим, что последний раз информация о его отставке была в СМИ зимой. Тогда называлось имя преемника — Ширвиндта должен был сменить главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров. Но это оказалось слухами. Во всяком случае, пока. Будет ли новым худруком именно Газаров, или эту “Бабу-Ягу” воспитали в своем коллективе, пока неизвестно.

Напомним, Александр Анатольевич руководит Театром Сатиры с 2000 года. А впервые на прославленную сцену он вышел в 1979 году. До Ширвиндта театром в течение 43 лет руководил Валентин Плучек и покинул пост по состоянию здоровья в возрасте 90 лет.