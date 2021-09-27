Здесь все: Дава, Гела, Никита и Даня Милохин: объявлены участники нового “Ледникового периода”(1)
Сегодня же стали известны участники, которые будут бороться за звание лучшей пары фигуристов. Как обычно, пары состоят из профессионального фигуриста и кого-то, кого мы любим (или нет) не за это.
Участники проекта:
Екатерина Боброва — Макар Запорожский
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев
Татьяна Волосожар — Федор Федотов
Оксана Домнина — Кирилл Зайцев
Наталья Забияко — Никита Пресняков
Дарья Мельникова — Максим Маринин
Евгения Медведева — Даня Милохин
Агата Муцениеце — Александр Энберт
Аделина Сотникова — Давид Манукян
Анна Старшенбаум — Роман Костомаров
Янина Студилина — Виталий Новиков
Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников
Яна Хохлова — Гела Месхи
Аглая Шиловская — Максим Шабалин
Ведущие шоу не сменились с прошлого года. Ими станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Председателем жюри остается легендарная Татьяна Тарасова, а также в каждом выпуске будет несколько приглашенных экспертов.