Возвращение легенды: объявлено о перезапуске сериала “Вавилон 5”

После “Вавилона 5” был начат сериал “Крестовый поход” о поисках противоядия, которое должно было спасти жителей Земли. Он был прерван в середине первого сезона. Следующим был пилот “Легенда о рейнджерах“ — дальше него дело не пошло. Спустя несколько лет вышел довольно скромный фильм “Забытые сказания”. И долгое время он казался последней попыткой вернуться на легендарную космическую станцию.

Но главный сюрприз ждал их в сентябре. “Вавилон 5” будет перезапущен. Похоже, это будет совершенно новая история с теми же персонажами. По крайней мере, с одним из них: пока известно, что главным героем станет Джон Шеридан. И есть подозрение, что сыграет его не разменявший восьмой десяток Брюс Бокслейтнер, а актер помоложе. Но он может хотя бы надеяться на камео. А довольно большая группа артистов, игравших основных героев, уже покинули наш мир. Мы не увидим, в частности, Миру Фурлан, Джерри Дойла, Ричарда Биггса, Андреаса Кацуласа, Стивена Ферста и Майкла о'Хэйра.