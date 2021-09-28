Автору суперхита I Believe I Can Fly грозит пожизненный срок за массу преступлений

Как решили присяжные, R Kelly пользовался своей репутацией, чтобы подчинять себе жертв и принуждать их выполнять его требования, в том числе сексуального характера. Несколько свидетелей во время суда заявляли, что музыкант подвергал их “извращенным и садистским прихотям”, когда они были несовершеннолетними. Одна из предполагаемых жертв утверждала, что исполнитель на протяжении двух дней держал ее в неволе без еды и воды, после чего совершил над ней насилие.