28.09.2021, 11:28
Автору суперхита I Believe I Can Fly грозит пожизненный срок за массу преступлений
Foto: Brittainy Newman, AP
Певца R Kelly, написавшего хит I Believe I Can Fly, признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних девушек. Коллегия присяжных в Нью-Йорке сочла, что 54-летний музыкант долгие годы совершал преступления — занимался рэкетом, торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и сам совершал действия сексуального характера в отношении женщин и детей, — ужасается Super.
Как решили присяжные, R Kelly пользовался своей репутацией, чтобы подчинять себе жертв и принуждать их выполнять его требования, в том числе сексуального характера. Несколько свидетелей во время суда заявляли, что музыкант подвергал их “извращенным и садистским прихотям”, когда они были несовершеннолетними. Одна из предполагаемых жертв утверждала, что исполнитель на протяжении двух дней держал ее в неволе без еды и воды, после чего совершил над ней насилие.
Окончательный приговор и свою дальнейшую судьбу рэпер узнает в мае 2022 года. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. СМИ уже окрестили дело самым громким в эпоху #MeToo.