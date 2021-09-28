Коронавирус у Ларисы Гузеевой подтвержден

При этом КТ не показала поражения легких у звезды. Но поражение легких появляется не в первые сутки после подтвердившего ковида. У артистки повышенная температура, одышка и кашель.

Болезнь в первую очередь бьет по сердечно-сосудистой системе. Частью этого процесса может быть и поражение почек. Тем более, что Лариса Андреевна отметила 62-летие, и к этому возрасту могут обостриться некоторые хронические заболевания.

Коллега и приятельница артистки рассказала: “Программу “Давай поженимся” снимают раз в месяц. Съемки были еще несколько недель назад. У Лары были еще съемки в кино, она путешествовала и летом, и сейчас. На программе “Давай поженимся” за время пандемии была потеря — умер оператор, он болел коронавирусом. Сложная психологическая ситуация из-за этого была. Но это случилось не сейчас, а в прошлом году. Все меры безопасности Лара на съемках соблюдала строго”.

Перед госпитализацией артистка была в Крыму. Она активно снималась. “Кино снимаем… Моя мамочка переживала, что я перестала сниматься. А я нет. Мое сердце охладело, душа отвернулась от всего, что приносит тревогу, — даже музыку перестала слушать… И вот. Дочь меня поддерживает. Она рядом”, — делилась ведущая шоу “Давай поженимся”.