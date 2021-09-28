В день музыки 1 октября пройдут бесплатные концерты в Нарве, Тарту и Хаапсалу
Призыв Музыкального совета Эстонии отметить 1 октября запоминающимися музыкальными мероприятиями не остался неуслышанным. “Мы благодарны всем музыкантам и организаторам, которые откликнусь на нашу просьбу” , — подчеркнули устроители Дня музыки.
1 октября в нарвском культурном центре “Женева” можно будет насладиться концертом “Поклон Георгу Отсу” в исполнении известного тенора Мати Тури и великолепного пианиста Марти Райде. Во втором отделении концерта фольк-бэнд Puuluup представит новейшую музыку. Музыканты впервые в жизни приедут на концерт в приграничный город: “Это будет наше самое первое выступление в Нарве. Мы очень долго ждали этой возможности и очень взволнованы”, — признался музыкант Марко Вейcсон.
Ансамбль Puuluup — это история о том, как двое мужчин в разгар кризиса среднего возраста решили попробовать жить в стиле рок-н-ролл. Брюнет и блондин в черных костюмах общаются на неизвестных никому языках и дополняют свои выступления нерафинированной хореографией. Из всего этого складывается идеальный бой-бэнд! В программе — старые электронные хиты и несколько совершенно новых песен из альбома Puuluup, который выйдет нынешней осенью.
Харизматичный Lied-дуэт Мати Тури и Марти Райде работает вместе уже четырнадцать лет. В репертуаре одного из лучших эстонских теноров, известного во всем мире певца Мати Тури и признанного эксперта по камерному пению, пианиста Марти Райде преобладают два направления: классика немецкой песни (немецкого “лида”/ Lied) и эстонская музыка, а также скандинавская, русская и французская музыка. На концерте в Нарве музыканты представят публике подборку известных песен из репертуара Георга Отса.
На сцену Хаапсалуского культурного центра выйдут лучшие представители молодого поколения исполнителей классической музыки: виолончелист Марсель Йоханнес Китс и пианист Стен Хейноя. Во втором отделении концерта зрителей порадует хаапсалуский Big Band под управлением Аарне Ыунапуу. В качестве солистов выступят Иво Линна, Илона Аасвере, Аннели Акен и Ивар Мальмет.
В Тарту, культурной столице Европы 2024 года, в церкви Св. Иоанна состоится совместный концерт Лауры Пылдвере и хора девушек ETV, обещающий стать необычайно интересным. Лаура известна в мире музыки как джазовая певица, а также как исполнитель экспериментальной и поп-музыки. В роли эстрадной певицы она была настолько успешна, что стала одним из наиболее заметных артистов на эстонских радиостанциях за последнее десятилетие.
Кульминацией Дня музыки станет торжественное вручение премий лучшим музыкантам года. Церемония награждения пройдет в Эстонской национальной опере. Организаторы — фонд “Капитал культуры” и Музыкальный совет Эстонии. Эстонское телевидение будет вести трансляцию с церемонии награждения.
Президент Эстонского музыкального совета, ректор Академии музыки и театра Ивари Илья подчеркнул, что несмотря на вирусы и конфликты музыка по-прежнему играет важную роль в жизни каждого человека: “Возможности музыки приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам безграничны. И все же невзирая на огромный скачок в развитии виртуальной бесконтактной музыки — живая музыка превыше всего. Большая радость, что мы можем отметить в этом году День музыки „почти нормально“, без каких-либо ограничений по заполняемости залов”.
Все концерты — бесплатные. Контрамарку можно получить через систему Piletilevi.
Программа Дня музыки: muusikapaev.ee.