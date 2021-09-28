В день музыки 1 октября пройдут бесплатные концерты в Нарве, Тарту и Хаапсалу

Призыв Музыкального совета Эстонии отметить 1 октября запоминающимися музыкальными мероприятиями не остался неуслышанным. “Мы благодарны всем музыкантам и организаторам, которые откликнусь на нашу просьбу” , — подчеркнули устроители Дня музыки.

1 октября в нарвском культурном центре “Женева” можно будет насладиться концертом “Поклон Георгу Отсу” в исполнении известного тенора Мати Тури и великолепного пианиста Марти Райде. Во втором отделении концерта фольк-бэнд Puuluup представит новейшую музыку. Музыканты впервые в жизни приедут на концерт в приграничный город: “Это будет наше самое первое выступление в Нарве. Мы очень долго ждали этой возможности и очень взволнованы”, — признался музыкант Марко Вейcсон.

Ансамбль Puuluup — это история о том, как двое мужчин в разгар кризиса среднего возраста решили попробовать жить в стиле рок-н-ролл. Брюнет и блондин в черных костюмах общаются на неизвестных никому языках и дополняют свои выступления нерафинированной хореографией. Из всего этого складывается идеальный бой-бэнд! В программе — старые электронные хиты и несколько совершенно новых песен из альбома Puuluup, который выйдет нынешней осенью.

Харизматичный Lied-дуэт Мати Тури и Марти Райде работает вместе уже четырнадцать лет. В репертуаре одного из лучших эстонских теноров, известного во всем мире певца Мати Тури и признанного эксперта по камерному пению, пианиста Марти Райде преобладают два направления: классика немецкой песни (немецкого “лида”/ Lied) и эстонская музыка, а также скандинавская, русская и французская музыка. На концерте в Нарве музыканты представят публике подборку известных песен из репертуара Георга Отса.