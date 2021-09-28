Шоубиз
28.09.2021, 14:01

ФОТО | Падчерица Урганта развлекает поклонников снимками в стрингах

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screenshot - youtube
Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью, — напоминает “КП”. На днях она достигла совершеннолетия: ей исполнился 21 год. Возможно, к этой дате она решила порадовать подписчиков пикантной фотосессией.

Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design — частной школе искусства и дизайна. Профессия дизайнера обязывает, поэтому Эрика обожает эксперименты с собственной внешностью. Девушка покрасила волосы и брови в красный цвет и украсила свое тело многочисленными татуировками. Кроме того, наследница телеведущего часто устраивает эпатажные фотосесии с элементами обнаженки. В Инстаграме Эрика поделилась новыми провокационными фото. Девушка сфотографировалась топлесс. Из одежды на ней — только алые стринги со стразами.

В кадре дочь Урганта позирует спиной к камере, демонстрируя зрителям упругие ягодицы. Подписчики пришли в восторг от пикантного фото. “Хороша”, “Очень эротично”, “Огонь”, “Горячая красотка”, — пишут они в комментариях.

Школа Parsons School of Design расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево — около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней крайне редко.

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