ФОТО | Падчерица Урганта развлекает поклонников снимками в стрингах

Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design — частной школе искусства и дизайна. Профессия дизайнера обязывает, поэтому Эрика обожает эксперименты с собственной внешностью. Девушка покрасила волосы и брови в красный цвет и украсила свое тело многочисленными татуировками. Кроме того, наследница телеведущего часто устраивает эпатажные фотосесии с элементами обнаженки. В Инстаграме Эрика поделилась новыми провокационными фото. Девушка сфотографировалась топлесс. Из одежды на ней — только алые стринги со стразами.

В кадре дочь Урганта позирует спиной к камере, демонстрируя зрителям упругие ягодицы. Подписчики пришли в восторг от пикантного фото. “Хороша”, “Очень эротично”, “Огонь”, “Горячая красотка”, — пишут они в комментариях.

Школа Parsons School of Design расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево — около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней крайне редко.