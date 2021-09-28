Дава вылетел из “Ледникового периода” до его начала, а Милохин чуть не угробил чемпионку мира

Впрочем, Манукян уходит по уважительной причине — он вновь повредил руку. И руководство проекта устроило экстренное совещание, чтобы решить, кого же поставить в пару с фигуристкой после ухода Давы? “Обидно очень. Это был бы ее второй “Ледниковый период”: ее постоянно звал Авербух, но не срасталось. В первый раз она победила, кстати, с Александром Соколовским из “Молодежки”, — поделились со “СтарХитом” на съемочной площадке.

По словам продюсера Сотниковой, спортсменка обязательно примет участие в проекте, просто уже без Давы: “Мне искренне жаль, что мы не сможем увидеть эту пару. Ребята были готовы на все сто процентов. Это колоссальный труд и каждодневные тренировки по пять часов в день. Я искренне ими горжусь! Сил было потрачено очень много. Однако мы всей командой прилагаем все усилия, чтобы в короткий срок снова хорошо подготовиться, но уже с другим партнером. Скоро мы объявим нового партнера Аделины в шоу! Держим кулачки”.

Съемки проекта уже начались, и найти достойную замену за день — задача практически невыполнимая. Поэтому было принято решение пока посадить Аделину Сотникову в кресло жюри. “В жюри проекта три постоянных участника, и двое каждый раз меняются. То есть Аделина займет это место всего в одном из выпусков”, — рассказал нам источник.

А на первых съемках другой блогер — Даня Милохин — осознал, что бывает, если держать в руках что-то (или кого-то) тяжелее смартфона. Во время исполнения номера тиктокер с Евгенией Медведеой выполняли поддержку, которая закончилась неудачно. Даня ударился головой о лед, а Евгения упала на колени.

На вопрос Super о самочувствии после выступления Милохин ответил: “Плохо”, а Женя сказала, что упала на партнера и лишь слегка ушиблась. Тем не менее медиков на съемочную площадку не вызывали и после проката блогер, кажется, чувствовал себя хорошо.