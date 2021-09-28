Умер Николай Арутюнов — российский певец, основатель группы “Лига блюза”(2)
Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году он основал группу “Лига блюза”, которая играла в стиле блюза и рока. Особенностью коллектива был двуязычный формат. Одна половина репертуара состояла из хитов на английском языке, другая — из песен на русском. В 1999 году “Лига блюза” прекратила свою концертную деятельность.
Арутюнов участвовал также в таких проектах, как “Николай Арутюнов & Funky Soul”, “Четверг Арутюнова”, “Арутюнов & Quorum”, “Николай Арутюнов & The Blues Barbarians”. Выступал в составе английской группы The Booze Band, неоднократно пел с зарубежными артистами, среди которых Би Би Кинг, Ли Рокер, Джонни Коупленд и другими. В 1994 году стал первым отечественным музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.
В 2018 году принял участие в первом сезоне проекта "Голос 60+" (Россия), дошел до финала.