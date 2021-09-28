Умер Николай Арутюнов — российский певец, основатель группы “Лига блюза”

Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году он основал группу “Лига блюза”, которая играла в стиле блюза и рока. Особенностью коллектива был двуязычный формат. Одна половина репертуара состояла из хитов на английском языке, другая — из песен на русском. В 1999 году “Лига блюза” прекратила свою концертную деятельность.