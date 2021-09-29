Татьяна Лазарева раскрыла главную причину развода с Михаилом Шацем

На протяжении многих лет Лазарева сидела на антидепрессантах. Лечение, по ее словам, давало хороший результат, и в одно время Татьяна перестала принимать таблетки, считая, что вполне справится без них.

“Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем”, — призналась 55-летняя Татьяна Лазарева.

Разрыв Лазаревой и Шаца стал большой неожиданностью для поклонников этой пары. Несмотря ни на что, экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения ради общих дочерей.

“За 20 лет не было романов на стороне. Считаю, что одно закончилось, другое началось. Миша тоже в этом смысле порядочный и честный человек. Я не могу обманывать, не вижу в этом смысла. Если бы было что-то такое, то я бы оставила и детей, и мужа”, — откровенничала как-то Татьяна Юрьевна.

О разводе в свое время неохотно высказывался сам Шац. “Вся семейная жизнь — это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной — пример такого компромисса. 20 лет брака очень изменили нас обоих. Мне сложно в нескольких словах охарактеризовать то, что у нас сейчас происходит. Могу лишь сказать, что это еще развивающаяся история”, — говорил он.