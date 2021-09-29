“Перестала пить и есть”: Анна Цуканова едва выкарабкалась после заражения

“Через три дня нахождения в больнице я перестала пить, есть, не могла говорить по телефону, — поделилась 32-летняя Цуканова-Котт в личном блоге. — Вы знаете, как я люблю еду, и для меня это было шоком. Я просто боролась за свою жизнь. Мне было очень страшно, и я не могла поверить в то, что со мной происходит. Мне казалось, это конец…”

Через несколько дней состояние звездной пациентки улучшилось, но у нее начались проблемы психологического плана. “Спасибо моим друзьям, которые присылали мне еду. Я не могла ее есть, но мне было приятно их внимание. Моя семья и врачи просто невероятно подбадривали меня! Спустя семь дней меня выписали. Я потеряла пять килограммов и была похожа на худого подростка. У меня не было сил, мотивации, началась депрессия. Еще у меня возник шок от пережитого, я до сих пор пытаюсь осознать, каково это быть на грани, бояться, не понимать, что с тобой происходит. Если честно, до сих пор с ужасом вспоминаю эти дни, ведь я даже представить себе не могла, что я, молодая женщина, с крепким иммунитетом могла так сильно заболеть”, — призналась Анна.