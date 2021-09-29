Разное
29.09.2021, 14:01

ТОП-4 знака Зодиака, которым проще других добиться известности

 
Shutterstock
Одни годами безуспешно добиваются успеха, другим как будто бы все достается без особых усилий. Кому проще обрести популярность, рассказали астрологи журнала Lisa.

Телец

Представители знака — люди зачастую творческие и с богатой фантазией. Дойти до вершины успеха им помогает коммуникабельность и гибкость. Тельцам благоволит удача. Стать звездой они могут чуть ли не моментально. Главное — действительно этого хотеть. А уж добившись успеха, Тельцы никогда не растеряют того, чего добились от судьбы.

Рак

На первый взгляд, Ракам все дается с трудом. Однако усердие и стремление непременно приводят к тому, что мечты сбываются. Раки трудолюбивы. Из них вырастают влиятельные бизнесмены и достойные руководители. Представителям знака лишь нужно определиться с направлением в развитии, а уж дальше все пойдет как по маслу.

Лев

Вот уж кому повезло больше других, так это Львам. Им сопутствует удача всюду, и добиться больших побед можно абсолютно в любом деле, которое те выберут. Львы — отличные стратеги, добивающиеся успеха удивительными поступательными решениями. При этом зачастую представители знака реалисты, и ставят себе цели по плечу. Не стал оперным певцом — в итоге добьется высот в дизайне интерьеров. Интересно, что подобное течение судьбы происходит только у Львов.

Дева

А вот Девам по-настоящему легко добиться известности за счет собственного скрытого потенциала. Они — прирожденные лидеры с огромной тягой к знаниям. Карьера для представителей знака становится легким, но увлекательным приключением. Из Дев получаются прекрасные исследователи и ученые. Но и в других сферах успех преследует их чаще других.

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