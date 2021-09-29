Друзья Андрея Панина раскрывают сенсационные подробности его смерти

Камеры наблюдения не зафиксировали, чтобы в квартиру Андрея Панина заходили посторонние. “Найдена водка. Но Андрюха никогда не пил водку. Это для него ацетон был. Вина мог выпить, пива мог выпить. Ну и много таких моментов, которые несвойственны для Андрюхи. Телевизор почему-то был перенесен в другое место”, — рассказал друг и бывший директор актера Геннадий Русин в программе “Новые русские сенсации” на канале НТВ.

По мнению мужчины, в квартире звезды присутствовало огромное количество следов сопротивления. Русин подозревает, что его друга могли убить некие сомнительные личности. Злоумышленники могли проникнуть в жилище актера по пожарной лестнице. Преступление могло быть совершено из-за крупного денежного долга.

Незадолго до смерти Панин общался с Русиным. Тогда актер отправил товарищу скупое сообщение, а после перестал выходить на связь. “То, что произошло в квартире, и то, что я там увидел… Упасть так, чтобы сломать себе нос, челюсть, брови, сбить руки, колени, тем более удариться о крышку унитаза — это нужно было с разбегу прыгнуть, развернуться, чтоб удариться”, — сокрушается друг покойного.

Он заверил, что не успокоится до тех пор, пока причастных к смерти Панина не найдут. “Я лежу на диване и иногда чувствую, как кто-то меня обнимает. Кто-то садится на одеяло и тянет его. Может, это психоз мой, но я действительно чувствовал это. Андрей во сне сказал, что убийц найдут и накажут. Попросил меня не париться”, — сообщил мужчина.