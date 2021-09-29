Умер Константин Глушков — актер, игравший в “Универе”, “Менте в законе” и “О чем говорят мужчины”

Сын артиста также рассказал, что отец скончался в больнице, куда его привезли на скорой помощи. Ситуация была настолько тяжелой, что мужчину отправили сразу в отделение реанимации, где у него впоследствии и остановилось сердце.

Все произошло столь стремительно, что родные бьыли в полном шоке. А когда пришли в себя, то нашли в себе силы опубликовать печальный пост и рассказали о том, где будет проходить прощание со звездой сериалов. Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Семья артиста испытывает материальные трудности, поэтому заявила, что примет любую помощь в это тяжелое время. “Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова. Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон”, — сообщил сын.

56-летний актер был известен по ролям в разных сериалах. Кроме “Универа”, он также снимался в проектах “Мент в законе”, “На углу у Патриарших” и других. Засветился он и в полнометражных картинах, например, в шоу “О чем говорят мужчины. Продолжение” и “Август восьмого”.

Он также был продюсером и автором нескольких сценариев. Работал над сериалами “Проклятый рай”, “Наркотрафик”. В 90-х годах ему присудили премию “Тэфи” за сценарий к телепередаче “Лукоморье”. У артиста осталось двое сыновей.