ТОП-10 самых дурацких смертей всех времен

10. Поедатель кур из Камеруна

Вор Генри М’Бонго решил унести кур из одного их соседских хозяйств, но был застукан на месте. Разгневанные хозяева в наказание заставили преступника съесть украденное. Парень подавился перьями и куриной косточкой и умер от асфиксии.

9. Азартный спорщик из Великобритании

Майкл Тойе из Хемпшира всегда любил биться об заклад по любому поводу, доказывая окружающим свою правоту. Однажды его оппонент усомнился, что бензиновый растворитель, известный как уайт-спирит, действительно хорошо горит. Чтобы поставить дурака на место, Тойе не придумал ничего лучше, как облил уайт-спиритом себя и поджечь. Как можно было догадаться, азартный спорщик скончался в больнице от многочисленных ожогов.

8. Жадный обманщик из США

Один из жителей Нью-Йорка однажды попал под машину, переходя дорогу. Но ему повезло — он отделался всего парой царапин. Однако его ввел в искушение изобретательный прохожий, который шел мимо по своим делам — мужчина посоветовал пострадавшему притвориться более серьезно покалеченным, чтобы потребовать с водителя большую денежную компенсацию. Тот последовал рекомендации, и карма настигла его мгновенно — тронувшийся с места автомобиль переехал авантюриста, задавив насмерть.

7. Мстительный кролик-убийца

Фермер Винсент Карроджио однажды отправился на охоту на кроликов. Набегавшись по лесу, он прилег на опушке и заснул, положив рядом с собой заряженное ружье. Тут из зарослей вышел ушастый собрат безвинных жертв охотника и, пробегая мимо, случайно задел лапкой курок. Пуля попала в голову Карроджио, сразив его на месте.

6. Меч правосудия из прошлых веков

Немец Питер Грубер решился на ограбление музея в Бонне, но ему не повезло. Грабитель был застигнут на месте преступления полицейскими, как только проник в здание. Притер поспешил скрыться от стражей порядка за экспонатом, но, как оказалось, там его подстерегало “Орудие правосудия” — так назывался меч, который хранился в музее. Злоумышленник случайно напоролся на него.