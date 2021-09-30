“Мне страшно”: Лариса Гузеева просит ее не тревожить и отказывается от донорской крови

Лариса Андреевна попросила публику проявить терпение и не беспокоить ее и близких вопросами. “Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Просьба ко всем! Не звоните мне и моей семье. Очень прошу! Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание”, — отметила 62-летняя телеведущая в личном блоге.

На днях о состоянии ведущей шоу “Давай поженимся!” появлялись противоречивые слухи. Одни источники писали, что состояние Гузеевой оставляет желать лучшего, мол, у нее начались проблемы с почками. По другим данным, самочувствие Ларисы Андреевны удовлетворительное, поводов для беспокойств нет. Сообщается также, что Гузеева отказалась от переливания крови от донора, переболевшего коронавирусом.

Дочь артистки не отличается разговорчивость. Вот как она прокомментировала ситуацию с родительницей: “Как мне надоело отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке!”

Предполагается, что Лариса Гузеева заразилась ковидом во время поездки в Крым, где она была несколько дней назад и проходила оздоровительные процедуры в частной клинике.