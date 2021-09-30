Рэпер Птаха потерял свою девушку — главную “оторву” Москвы

Вечером 29 сентября Птаха, по его словам, вызвал Бобковой такси и отправил ее домой. Девушка перестала отвечать на его звонки, а таксист затем пояснил, что Бобкова доехала до места назначения, но потом передумала и попросила довезти ее до гостиницы “Украина” — известному в Москве месту тусовок любительниц ночных приключений.

Бобкова ранее была свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2018 году устроивших две драки в Москве, а также свидетельницей по делу Кирилла Емельянова из сериала “Кадетство”, который вступил в конфликт с врачами “скорой помощи”. Также девушка попадала в новости, случайно упав из окна в Чехии и получив серьезные травмы. В общем, находить неприятности она умеет как никто.