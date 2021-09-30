Дедушка умер, а дело живет: анонсирован выход нового альбома Дэвида Боуи

Альбом “Toy”, который музыкант Дэвид Боуи записал в 2001 году, но не выпустил из-за конфликта со звукозаписывающей студией, выйдет 26 ноября. Альбом будет выпущен в рамках переиздания музыкального наследия Боуи.

Один из треков альбома, “Youʼve Got A Habit Of Leaving”, уже доступен для прослушивания.

Альбом “Toy” содержит оригинальные треки, а также переработанные версии ранних композиций Боуи, написанных в 1964-1971 годах, пишет The Guardian. В 2011 году треки из “Toy” попали в интернет.