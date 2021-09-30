История отравления Александра Литвиненко станет сериалом, главную роль сыграет Дэвид Теннант

В роли супруги Литвиненко, Марины, в сериале появится американская актриса Маргарита Левиева. Шоураннером сериала станет Джордж Кэй, работавший, в числе прочего, над “Люпеном”.

“В конце 2006 года Александр Литвиненко стал живым свидетелем собственного убийства. Он провел последние дни, сообщая полиции подробности того, что с ним произошло. Полицейским и замечательной вдове Александра, Марине Литвиненко, потребовалось десять лет, чтобы эти показания были подтверждены”, — заявил Кэй, добавив, что работать над такой историей — “честь и привилегия”.

Дата выхода сериала и его название пока не уточняются. The Daily Mirror пишет лишь, что премьера запланирована на ITV на ближайшее время.

Дэвид Теннант известен, помимо прочего, по ролям в сериалах “Доктор Кто” и “Броадчерч”, “Джессика Джонс” и “Благие знамения”.

По данным британских правоохранительных органов, Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании и сотрудничавший с разведкой, был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Луговой, ставший депутатом Госдумы, Ковтун и власти России причастность к смерти Литвиненко отрицали.