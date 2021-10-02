“Зачастую в ремейках нет смысла”: что думает “Герцог Атрейдес” Юрген Прохнов о новой версии “Дюны”

— В фильме Дэвида Линча была одна, пожалуй, из ваших звездных ролей — Герцога Атрейдеса. Удалось ли посмотреть фильм Дэнни Вильнёва, каковы впечатления, можно ли его сравнить со старой лентой?

— Новую версию “Дюны”? Нет, не смотрел. И не знаю, буду ли, хотя в Германии он только что вышел на экраны. На самом деле я до сих пор помню, как проходили съемки под руководством Дэвида Линча, это было прекрасное время. Я и правда считаю, что участие в них было знаковым событием в моей карьере. Так что я не уверен, что мне будет интересно посмотреть новую версию фильма, ведь Линч — великий мастер. Да и в сравнении с фильмом о гибели парома “Эстония” у нас был невероятный бюджет.

— А как вы относитесь в принципе к ремейкам?

— Зачастую в них нет смысла. Если мы говорим о фильмах, которые стали классикой, то переснимать их не стоит. Как правило, оригинал все равно оказывается в разы лучше. Кстати, мы в Германии снимали что-то наподобие римейка фильма про паром, но он и близко не стоит с тем, каким был оригинал. Что касается Дюны, я видел другие ремейки этого фильма, и ни один из них не был так хорош, как оригинал.

— А книгу вы читали?

— Да разумеется, ведь это — классика, после которой возникли и “Звездные войны”, и другие подобные фильмы. Именно автор “Дюны” стал тем, кто повернул жанр сайнс-фикшн таким образом. Насколько я помню, всего 6 или 7 книг, и сюжет перетекает из одной в другую.

— А как вы думаете, есть ли смысл сначала прочитать книгу, а потом уже смотреть фильм?

— Если честно, я не знаю. Это очень сложная книга, я помню, как читал ее. Да и сам фильм очень сложно было снимать, учитывая, что требовались большие деньги и много времени, чтобы суметь из всего, описанного в книгах, “сложить” фильм — плюс тогда ведь еще не было технологии CGI (изображения, которые генерируются с помощью трехмерной компьютерной графики). Насколько я помню, работа над фильмом в целом заняла девять лет.