“Зачастую в ремейках нет смысла”: что думает “Герцог Атрейдес” Юрген Прохнов о новой версии “Дюны”(1)
— В фильме Дэвида Линча была одна, пожалуй, из ваших звездных ролей — Герцога Атрейдеса. Удалось ли посмотреть фильм Дэнни Вильнёва, каковы впечатления, можно ли его сравнить со старой лентой?
— Новую версию “Дюны”? Нет, не смотрел. И не знаю, буду ли, хотя в Германии он только что вышел на экраны. На самом деле я до сих пор помню, как проходили съемки под руководством Дэвида Линча, это было прекрасное время. Я и правда считаю, что участие в них было знаковым событием в моей карьере. Так что я не уверен, что мне будет интересно посмотреть новую версию фильма, ведь Линч — великий мастер. Да и в сравнении с фильмом о гибели парома “Эстония” у нас был невероятный бюджет.
— А как вы относитесь в принципе к ремейкам?
— Зачастую в них нет смысла. Если мы говорим о фильмах, которые стали классикой, то переснимать их не стоит. Как правило, оригинал все равно оказывается в разы лучше. Кстати, мы в Германии снимали что-то наподобие римейка фильма про паром, но он и близко не стоит с тем, каким был оригинал. Что касается Дюны, я видел другие ремейки этого фильма, и ни один из них не был так хорош, как оригинал.
— А книгу вы читали?
— Да разумеется, ведь это — классика, после которой возникли и “Звездные войны”, и другие подобные фильмы. Именно автор “Дюны” стал тем, кто повернул жанр сайнс-фикшн таким образом. Насколько я помню, всего 6 или 7 книг, и сюжет перетекает из одной в другую.
— А как вы думаете, есть ли смысл сначала прочитать книгу, а потом уже смотреть фильм?
— Если честно, я не знаю. Это очень сложная книга, я помню, как читал ее. Да и сам фильм очень сложно было снимать, учитывая, что требовались большие деньги и много времени, чтобы суметь из всего, описанного в книгах, “сложить” фильм — плюс тогда ведь еще не было технологии CGI (изображения, которые генерируются с помощью трехмерной компьютерной графики). Насколько я помню, работа над фильмом в целом заняла девять лет.
В общем, насколько стоит читать само произведение — всегда вопрос, и я знаю случаи, когда книга действительно лучше и интереснее, чем снятый по ней фильм. Но что касается “Дюны” — я считаю, фильм получился лучше — лично мне он казался чем-то фантастическим.
Правда ли, что фантастические фильмы — одна из немногих возможностей для европейских актеров в Голливуде не играть “русских”, “европейцев”, “террористов” и тд? Например, Арнольд Шварценеггер стал настоящей звездой после фильма “Терминатор”.
Нет, я не думаю, что это способ чего-то достичь. Что касается Шварцнеггера, он был особенным благодаря его телу и актерским способностям.
— Кстати, видела информацию, что “Терминатора” могли сыграть и вы. Это правда? Можете рассказать?
— Да, когда я приезжал в США, я был очень удивлен, когда мне сказали, что меня рассматривали на эту роль. Но этого не произошло. Почему? Я не знаю... Возможно, у меня не было столько мускулов, как у Шварценеггера.
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