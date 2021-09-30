30.09.2021, 19:45
От коронавируса умер 40-летний "ковид-диссидент", актер сериала “Тайны следствия”(19)
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На 41-м году жизни от COVID-19 умер звезда сериалов, актер Руслан Дулич. О его смерти на своей странице в социальной сети сообщила его подруга Ирина Блат. Женщина отметила, что он Дулич не верил ни в вакцину, ни в коронавирусную инфекцию. Но по злой иронии судьбы именно от коронавируса и умер.
“Забирает „корона” молодых”, — написала Блат, добавив, что в последнее время ей стало страшно осознавать, что ее „страница стала превращаться в один тяжелый и траурный некролог“.
Руслан Дулич родился в начале в 80-х в Полтаве Украинской ССР. В его кинобиографии работы в таких проектах, как “Тайны следствия”, “Шеф. Возвращение”, “Невский. Тень Архитектора”, “На районе”, “Выжить любой ценой”.