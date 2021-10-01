Кристина Орбакайте в шоке от новости о неизлечимой болезни сына

Диагноз сына впервые прокомментировала его мать. Кристина Орбакайте заявила в интервью программе “Ты не поверишь” на телеканале НТВ, что известие о болезни Никиты стало для нее неожиданностью.

“Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете”, — сказала она.

В свою очередь жена музыканта, модель Алена Краснова, рассказала, что сейчас они с супругом правильно питаются и едят низкокалорийные блюда.

“Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное”, — добавила девушка.

Ранее сам Никита рассказал, что из-за неправильного питания и образа жизни у него образовались холестериновые полипы в желчном пузыре.

По словам внука Пугачевой, вылечить их невозможно, можно только остановить их развитие. Есть и более радикальный вариант — вырезать пораженный орган, однако Пресняков предпочитает сидеть на диете.

В то же время музыкант признался, что сейчас чувствует себя отлично. Правильный режим питания благоприятно сказался на его здоровье, также иногда он позволяет себе блюда, которые выходят за рамки прописанной ему диеты.