Шоубиз
01.10.2021, 10:42

Кристина Орбакайте в шоке от новости о неизлечимой болезни сына

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Около двух недель назад старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков признался, что у него обнаружили болезнь, которую нельзя победить. Речь идет о полипах в желчном пузыре (доброкачественных опухолях). Врачи посадили музыканта на строгую диету, из-за которой он сильно похудел, — пишет “МК”.

Диагноз сына впервые прокомментировала его мать. Кристина Орбакайте заявила в интервью программе “Ты не поверишь” на телеканале НТВ, что известие о болезни Никиты стало для нее неожиданностью.

“Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете”, — сказала она.

В свою очередь жена музыканта, модель Алена Краснова, рассказала, что сейчас они с супругом правильно питаются и едят низкокалорийные блюда.

“Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное”, — добавила девушка.

Ранее сам Никита рассказал, что из-за неправильного питания и образа жизни у него образовались холестериновые полипы в желчном пузыре.

По словам внука Пугачевой, вылечить их невозможно, можно только остановить их развитие. Есть и более радикальный вариант — вырезать пораженный орган, однако Пресняков предпочитает сидеть на диете.

В то же время музыкант признался, что сейчас чувствует себя отлично. Правильный режим питания благоприятно сказался на его здоровье, также иногда он позволяет себе блюда, которые выходят за рамки прописанной ему диеты.

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