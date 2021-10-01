Прохор Шаляпин сообщил о смерти жены. Станет ли он богатым наследником?

“Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда”, — написал певец.

У многих тут же возник меркантильный вопрос: станет ли теперь Прохор наследником миллионов жены, с которой он толком и не успел насладиться семейным счастьем (госпитализировали ее буквально через несколько дней после свадьбы).

Адвокат Сергей Жорин уточняет, что для начала стоит выяснить, оформлен ли брак документально, ведь само торжество само по себе ничего не означает. Далее возникнет следующий вопрос: внесен ли новый муж в завещание. "Когда взрослые женщины выходят замуж за молодых ребят или взрослые мужчины женятся на молодых девушках, они понимают, что все это неискренняя история, и на всякий случай оставляют завещание, в котором не указывают свою половинку", — говоит адвокат. Впрочем, Шаляпин, пусть и моложе покойной супруги, но не так уж и сильно, всего на 5 лет. Другой вопрос, что Татьяна могла просто не успеть изменить завещание.

Но даже если Прохор и унаследует состояние жены, поздравлять его будет рано, считает адвокат: "Часто бывает так, что кредитов больше, чем активов, либо информация о несметных богатствах не соответствовала действительности".

