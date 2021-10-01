01.10.2021, 13:16
Сказочное свинство! Шакиру в центре Барселоны ограбили... кабаны(1)
Foto: BRYAN R. SMITH, AFP
Как сообщают СМИ, певица Шакира подверглась нападению диких кабанов в одном из парков Барселоны. Сама артистка не пострадала, однако животным удалось утащить в лес ее сумку и телефон.
Животные подстерегли Шакиру и ее 8-летнего ребенка. Исполнительница попыталась дать отпор грабителям, но кабаны были хитрее и изворотливее. Так в их распоряжении оказалась сумка с мобильным телефоном внутри. Животные, проигнорировав попытки Шакиры вернуть украденное, скрылись с добычей в лесу.
Сама Шакира и сын не пострадали, а вот вещам певицы досталось. Сумку удалось найти в лесу — всю грязную и с торчащими нитками. Судьба мобильного телефона неизвестна.