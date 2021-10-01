Сказочное свинство! Шакиру в центре Барселоны ограбили... кабаны

Животные подстерегли Шакиру и ее 8-летнего ребенка. Исполнительница попыталась дать отпор грабителям, но кабаны были хитрее и изворотливее. Так в их распоряжении оказалась сумка с мобильным телефоном внутри. Животные, проигнорировав попытки Шакиры вернуть украденное, скрылись с добычей в лесу.