ФОТО | Освобождение от отцовской опеки Бритни Спирс отметила голой фотосессией

Джеймс Спирс подчеркнул, что рассмотрение дела об опекунстве было запущено по его инициативе и что отстранение сделает жизнь его дочери сложнее.

“При всем уважении суд ошибся, отстранив мистера Спирса от опекунства и поставив на его место незнакомца, который будет управлять всем имуществом Бритни, и тем самым продлив опекунство, которое Бритни этим летом умоляла прекратить”, — написал о себе (почему-то в третьем лице) Джеймс Спирс.

Ну а Бритни по привычке разделась на камеру. Кадры были сделаны 39-летней исполнительницей на курорте побережья Тихого океана, куда Спирс отправилась сразу же после решения суд по опекунству в компании своего жениха Сэма Асгари. В комментариях к посту многие поклонники Бритни похвалили ее за стройную фигуру и поздравили с освобождением из-под опеки.