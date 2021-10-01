В Книгу рекордов Гиннесса внесена самая ушастая собака мира

Рекордсменка относится к охотничьей породе кунхаунд. Большие уши ее представителей помогают отслеживать добычу: они волочатся по земле, “поднимая” старые запахи и донося их до чуткого обоняния.

Ее хозяйка Пейдж Олсен отметила, что, несмотря на огромные уши, ветеринары сказали, что им не требуется особый уход. Раз в месяц она проверяет их на чистоту, а зимой накрывает платком, чтобы они не мерзли от соприкосновения со снегом, лежащим на земле.