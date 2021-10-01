01.10.2021, 15:00
В Книгу рекордов Гиннесса внесена самая ушастая собака мира(1)
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Жительница США во время пандемии от скуки решила измерить длину ушей своей собаки. Выяснилось, что эти части тела у четвероногого друга самые длинные в мире, сообщает телеканал “Мир” со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.
Длина ушей трехлетней Лу — 34 сантиметра. С таким показателем животное установило рекорд и стало самой длинноухой собакой в мире из ныне живущих.
Рекордсменка относится к охотничьей породе кунхаунд. Большие уши ее представителей помогают отслеживать добычу: они волочатся по земле, “поднимая” старые запахи и донося их до чуткого обоняния.
Ее хозяйка Пейдж Олсен отметила, что, несмотря на огромные уши, ветеринары сказали, что им не требуется особый уход. Раз в месяц она проверяет их на чистоту, а зимой накрывает платком, чтобы они не мерзли от соприкосновения со снегом, лежащим на земле.