Популярная певица LOBODA даст эксклюзивный концерт в Таллинне

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биография

Светлана Лобода, родившаяся 18 октября 1982 года в Киеве, сильная и уверенная в себе артист. Ее жизнь прошла через огонь, воду и медные трубы. В юности Лобода занималась фигурным катанием, но После аварии и потери передних зубов артист долго не решался вернуться на лед до 2017 года. Да и в этом не было необходимости. Лобада уже родился, чтобы петь. При рождении ее мать сразу поняла, что дочь идет по стопам бабушки Людмилы Лободы. А именно бабушка Лободы была солисткой Киевской оперы, но вместо сцены выбрала любовь. Еще бабушка подтолкнула Светлану к продолжению учебы в сфере музыки. Лобода изучала фортепиано, дирижирование и эстрадно-джазовый вокал в юном возрасте, но уже на первом году обучения поняла, что просто учиться скучно. В то же время у нее появилась возможность влиться в музыкальный коллектив “Капучино”. Со временем Светлане стало ясно, что это не то, чем она хочет заниматься, но она не может покинуть группу из-за длительного контракта. Покинув группу “Капучино”, артистка сменила стиль и некоторое время выступала под именем Алисии Горн. В конце концов, Лободу надоело постоянное прятание, и она собрала новая группа “Кетч”, в которой ее роль была вокалисткой, продюсером. Через некоторое время она привлекла внимание композитора Константина Меладзе, который искал нового певца для своей группы “ВИА Гра”, которой часть группы стала Лобада. В этом ансамбле тоже целью Светланы было стать сольной певицей, и уже через 5 месяцев Лобада решила покинуть группу.