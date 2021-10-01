Гордон собрался уходить с Первого канала. Барановская прокомментировала его решение

В интервью Юрию Дудю Гордон заявил, что устал и больше не хочет заниматься передачей. Ему стало трудно делать по 12 выпусков в неделю, поэтому он решил искать другую работу. Также он списывал все на возраст. Поклонники с грустью восприняли новость об уходе Гордона.

Наконец ситуация прояснилась. В рубрике “Вопрос-ответ” в инстаграм-аккаунте Юлии Барановской задали вопрос, когда вернется ее коллега, так полюбившийся зрителям. Ведущая обрадовала поклонников. “Уже вернулся”, — написала она. Так что в восьмом сезоне передачи Гордон продолжит работать вместе с Барановской.

В начале года Александр Гордон попал в больницу с диагностированным ковидом. Болезнь протекала нелегко. В больнице №52 журналист пролежал несколько недель, а потом долго лечился дома. Возможно, именно это сыграло свою роль в в хандре ведущего.