Антипрививочники несут потери: прививку сделала Виктория Боня

Ярый противник чипизации населения Земли, а также главный враг сети 5G все-таки отправилась в медицинский пункт и привилась вакциной Moderna. По словам Бони, сделать прививку ее вынудили, потому что в Европе непривитым нельзя полноценно работать.

А ведь еще пару месяцев назад в очередной записи она уверенно говорила, что никогда делать привику не будет. Зато оговорилась, что ее старые выступления — с документами с сайта Пентагона и прочими разоблачениями — касались прививок вообще, а не конкретно от коронавируса.

Тем временем после выборов и в России ожидаемо началось "закручивание гаек": регионы один за другим возвращаются к обязательной вакцинации. Пока для определенных профессий. Параллельно обсуждается идея применять "московский сценарий" по допуску в публичные места только по QR-кодам, подтверждающим либо недавнюю вакцинацию, либо болезнь. Оно и понятно: несмотря на заявления властей, что Россия успешно прошла пандемию, даже официальная статистика смертей от коронавируса бьет рекорды практически ежедневно.