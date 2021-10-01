Индонезиец женился на рисоварке

Жених и невеста подписали “официальное” согласие на вступление в брак в присутствии свидетелей и поцеловались. Счастливый новобрачный назвал невесту очень “светлой, немногословной и умеющей готовить”.

Однако союз продержался всего четыре дня. Разлад в семействе случился из-за того, что “жена”, как выяснилось, не способна приготовить ничего, кроме риса, а мужчине нравятся еще и овощи.