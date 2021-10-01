01.10.2021, 19:25
Индонезиец женился на рисоварке
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В Индонезии мужчина женился на любимой рисоварке фирмы Phillips. Об этом сообщает AsiaOne. Молодые сыграли свадьбу 23 сентября. Мужчина и его избранница были одеты в традиционные свадебные костюмы и даже поучаствовали в фотосессии.
Жених и невеста подписали “официальное” согласие на вступление в брак в присутствии свидетелей и поцеловались. Счастливый новобрачный назвал невесту очень “светлой, немногословной и умеющей готовить”.
Однако союз продержался всего четыре дня. Разлад в семействе случился из-за того, что “жена”, как выяснилось, не способна приготовить ничего, кроме риса, а мужчине нравятся еще и овощи.