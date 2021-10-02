“Не смотрел, но осуждаю”: Александр Масляков прокомментировал появление на ТНТ “убийцы КВН”

79-летний Александр Масляков резко отнесся к появлению нового проекта вне системы КВН. “Как раньше говорили: “Все вокруг колхозное, все вокруг мое”. Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?” — делится телеведущий.

При этом судиться с создателями “Игры” Масляков не планирует — он не будет отстаивать авторские права на телеформат. “Если судиться, то, наверное, это должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Не знаю, какое решение будет принято. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь оставил, на дело, которое люблю и в котором вижу смысл”, — отметил Александр Васильевич.

Сам ведущий “Игру” не смотрел, но наслышан о шоу от своих коллег. К слову, у Маслякова и времени нет на просмотр новой передачи на ТНТ. “Честно говоря, я не видел. Мы в это время записывали пять программ, было несколько поездок, и я не смотрел “Игру”… Мне скоро будет уйма лет — и я понял, что не надо особенно себя какими-то ожиданиями поддерживать. Они считают, повторюсь, “все вокруг колхозное, все вокруг мое”, а кто там — Масляков или не Масляков — это не имеет значения. Мы хотим 30 миллионов! И обижаться мне на это как-то нет смысла”, — заключил шоумен.