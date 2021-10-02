“Не верю в смерть жены Шаляпина”: особое мнение Цымбалюк-Романовской

В прошлом у Виталины и Прохора был бурный роман. Пара даже планировала детей, но неожиданно для всех рассталась. Похоже, экс-возлюбленным не удалось остаться друзьями. Цымбалюк-Романовская довольно скептически относится к браку певца с Татьяной Клаудией Девис и считает всю историю со смертью бизнесвумен большим обманом.

“Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник Прохора. Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во все это”, — отмечает 42-летняя пианистка.

Виталина уверена, что Прохор Шаляпин выдумал женитьбу с трагическим концом ради походов на различные ток-шоу.

“У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, что в данном случае вообще никакой супруги не было. Вообще, когда я услышала про это, то подумала: “Умерла от сексуальной неудовлетворенности”. Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает”, — заявила блондинка в беседе с “Дни.ру”.

К слову, артист и его близкие уверяют, что смерть Татьяны Клаудии Девис — чистая правда. “Пусть те, кто считал, болезнь Татьяны выдумкой и пиаром, наберутся храбрости связаться с Прохором и принести ему свои извинения и соболезнования, ведь такими вещами, как здоровье и жизнь человека, нельзя шутить!” — сетовал близкий друг исполнителя, актер Георгий Кирьянов.

Тем временем, другая экс-возлюбленная Прохора — Анна Калашникова — не просто посочувствовала ему, но и сообщила, что покойная супруга уже кремирована. “Какой-то злой рок… Прошло пять лет с тех пор, как мы с Прохором расстались, почему-то никому из нас не везет в личной жизни. И у Прохора, и у меня были отношения, но все они заканчивались трагедией… В 2017 году я была счастлива с прекрасным мужчиной, мы готовились стать родителями, но после того, как я рассказала о своем счастье на ток-шоу, ребенок мой умер, так и не родившись. А теперь у Прохора беда… Я так была рада, что Проша женился, что у него классная успешная жена. И тут такое горе… Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое… Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того, что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой”, — написала звезда в личном блоге.