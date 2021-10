Кукла-убийца, Теннант-путешественник, инопланетяне и другие: ТОП-10 сериалов октября

“Вокруг света за 80 дней” (Around the World in 80 Days)

“Ломка” (Dopesick)

Криминальная драма. В главных ролях: Майкл Китон, Уилл Поултер и др.

Мини-сериал затрагивает непростую тему, сюжет основан на реальных прискорбных событиях 1990 годов. Тогда в США был всплеск смертей, вызванных необдуманных приемом обезболивающих препаратов на основе опиума. Эти лекарства вызывали зависимость, рушили людям жизни и нередко приводили к смерти пациентов. Создатели драмы постарались изучить вопрос с разных точек зрения, показав видение ситуации глазами врачей и страждущих больных.

“Осужденная” (Guilty Party)



Криминальная драма. В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Мадлен Артур и др.

Бет Берджесс стремится любой ценой восстановить загубленную журналистскую карьеру. Девушка решает заняться освещением скандального дела молодой преступницы, отбывающей срок за жестокое убийство мужа. Осужденная божится, что ее подставили. Так ли это на самом деле? Углубляясь в собственное расследование, Бет невольно оказывается в центре запутанной истории. Ценой истины может стать жизнь журналистки.



“Я знаю, что вы сделали прошлым летом” (I Know What You Did Last Summer)



Ужасы. В главных ролях: Мэдисон Айсман, Брианна Тью и др.

На 1980-1990 годы в истории кинематографа пришелся расцвет жанра “слэшер”, со всеми характерными для него чертами: молодых ребят и девушек одного за другим безжалостно убивали маньяки всех мастей. В последние годы вновь возрос интерес зрителей к подобного рода фильмам. Так что нет ничего удивительного в том, что культовый цикл “Я знаю, что вы сделали прошлым летом” решили превратить в леденящий душу сериал. Премьера состоится в удачное для заданного жанра время — за пару недель до Хэллоуина, когда зрителей так и тянет на ужастики.

“Вторжение” (Invasion)



Фантастика. В главных ролях: Сэм Нил, Шамир Андерсон и др.

Главные герои сериала совершенно не похожи друг на друга: у них разные профессии, разные национальности, разные цели в жизни. Но всех их объединяет одно — столкновение с пришельцами, прилетевшими на Землю с невесть какой целью.

“Во имя мести” (My Name)



Детектив. В главных ролях: Со Хи Хан, Хи Сун Пак и др.

Отца главной героини убивает незнакомец. Она решает отомстить и обращается за помощью к криминальному авторитету. Преступник соглашается, однако у него есть одно условие — девушке придется поступить на службу в полицию в качестве “крота”. Режиссером этого проекта выступил автор нашумевшего сериала “Время Пса и Волка” — Ким Джин Мина, а главную роль исполнила модель Хан Со Хи, в основном известная по любовным дорамам.



Бонус



Кроме того, советуем обратить внимание на эти новые сериалы:

“Один из нас лжет“ — подростковый детектив;

“За пределами“ — комедийно-фантастическая антология;

“Коропорация “Заговор“ — конспирологичесий мультсериал от создателей “Гравити Фолз”;

“Наследники“ — сатирическая комедия о семье очень плохих богачей;