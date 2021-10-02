Шоубиз
02.10.2021, 16:33

Олег Меньшиков интеллигентно намекнул актерам театра, чтобы они убирались

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30 сентября началась “великая чистка” в Театре им. Ермоловой, который возглавляет Олег Меньшиков. Первыми получили свои документы, трудовые книжки и теперь считаются уволенными по сокращению штата актеры Мария Бортник и Николай Токарев. Довольно медийные лица, знакомые зрителям по сериалам “Ландыш серебристый”, “Кодекс чести”, “Однажды в Ростове”, “Кремлёвские курсанты”, “Шифр”… Теперь они собираются обратиться в суд, — пишет “КП”.

“Мы считаем, что основания для дальнейшей борьбы через суд есть. Актеры получили уведомление через портал Госуслуг, а не от администрации театра. Документы на увольнение они не подписывали, — говорит актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение. — Еще двух актеров увольняют по соглашению сторон, это компромисс. Администрация предлагает отступные, компенсацию, чтобы актеры не шли в суд. Думаю, сегодня многие настроены торговаться с Меньшиковым о сумме компенсации. Но даже не это интересно. Забавно, что заведующая труппой предлагает нам, попавшим под сокращение, ставку уборщицы с окладом в 15 тысяч рублей (менее 180 евро). Такое предложение было сделано мне и многим другим, например, нашему первоклассному актеру Николаю Токареву. Он мастер сцены (зрители недавно видели его в сериале “Шифр” — Ред.), Токарев очень много снимается. Я это расцениваю не иначе, как желание администрации унизить актеров высокого класса. Мы даже начали подсмеиваться над этой ситуацией: а что, в кружевном белье со шваброй в руках в кабинете Олега Меньшикова. Это так эротично… “Дайте мне время подумать над этим прекрасным предложением”, — сказала я нашей завтруппой. Но скорее бы я пошла на должность костюмера. Взяла бы плетку и воспитывала Кристину Асмус”.

На вопрос, чем же так не угодила звезда “Интернов”, актриса ответила: “Костюмерный цех от капризов этой актрисы плачет. Она все время чем-то недовольна”.

Напомним: в середине лета стало известно, что в Театре Ермоловой грядут массовые увольнения. Восемнадцать актеров, проработавших в Ермоловском театре не один десяток лет, попали под сокращение штата “в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции”. 30 сентября должны были уволить четверых. Увольнение остальных перенесли на 31 октября. На сегодняшний день администрация театра пытается урегулировать конфликт по соглашению сторон.

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