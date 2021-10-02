Олег Меньшиков интеллигентно намекнул актерам театра, чтобы они убирались

“Мы считаем, что основания для дальнейшей борьбы через суд есть. Актеры получили уведомление через портал Госуслуг, а не от администрации театра. Документы на увольнение они не подписывали, — говорит актриса Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение. — Еще двух актеров увольняют по соглашению сторон, это компромисс. Администрация предлагает отступные, компенсацию, чтобы актеры не шли в суд. Думаю, сегодня многие настроены торговаться с Меньшиковым о сумме компенсации. Но даже не это интересно. Забавно, что заведующая труппой предлагает нам, попавшим под сокращение, ставку уборщицы с окладом в 15 тысяч рублей (менее 180 евро). Такое предложение было сделано мне и многим другим, например, нашему первоклассному актеру Николаю Токареву. Он мастер сцены (зрители недавно видели его в сериале “Шифр” — Ред.), Токарев очень много снимается. Я это расцениваю не иначе, как желание администрации унизить актеров высокого класса. Мы даже начали подсмеиваться над этой ситуацией: а что, в кружевном белье со шваброй в руках в кабинете Олега Меньшикова. Это так эротично… “Дайте мне время подумать над этим прекрасным предложением”, — сказала я нашей завтруппой. Но скорее бы я пошла на должность костюмера. Взяла бы плетку и воспитывала Кристину Асмус”.