Чем могут быть опасны “взрослые игрушки”

По словам эксперта, в первую очередь, при выборе модели стоит обратить внимание на сопровождающие товар документы.

“Игрушка может быть опасна только в том случае, если вы ее покупали в непроверенном магазине и у нее нет сертификатов, она может быть сделана из токсичного материала. Поэтому если будете покупать себе игрушки, покупайте только в специализированных магазинах, чтобы на игрушки была гарантия и сертификат”, — считает специалист.

Второй важный момент — соблюдение правил использования и обработки. Кроме того, необходимо правильно хранить игрушку. Как отметила эксперт, в случае неправильных действий, на устройство могут попасть опасные бактерии, которые в последствие проникнут в микрофлору влагалища. Это чревато крайне неприятными заболеваниями — молочницей, раздражением и другими. Поэтому главное правило — читайте инструкцию. В ней добросовестный производитель укажет все необходимые пункты.

Другая опасность — грубая форма. Специалист считает, что стоит выбирать устройства с обтекаемыми краями. Также она посоветовала обратить внимание на качество сборки — опасности могут поджидать и тут.

“Если игрушка имеет жесткие грани, жесткие швы, некачественно сделана, она может также травмировать слизистую, и вагинальную, и анальную”, — говорит Королева.

Особую аккуратность стоит соблюдать при использовании электрических игрушек. Специалист порекомендовала в таком случае держаться подальше от воды, иначе риск получить удар током возрастает.

Стоит помнить об еще одной опасности, которая скрыта в секс-игрушках. По словам специалиста, частое использование игрушки только для стимулирования одного вида оргазма может отразиться на сексуальной жизни женщины. К примеру, если вы постоянно используете клиторальный стимулятор для стимулирования только клиторального оргазма и игнорируете иные вагинальные ласки, будьте аккуратны — такая практика может сказаться на возможностях испытать другие виды оргазма.

“Со временем могут быть трудности. Женщина не сможет получить вагинальный оргазм с мужчиной, потому что все будет направленно на то, чтобы стимулировать клитор. Поэтому если вы используете игрушки, применяйте не только узконаправленно, например, клиторально, также используйте стимуляторы вагинальные или анальные”, — посоветовала сексолог.