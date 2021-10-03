Артемий Троицкий: “Бонд нужен человечеству больше, чем когда-либо!”

Критик отмечает, что для него бондиана интересна не как боевик: “Для меня как человека рожденного в 1955 году Бонд оказался таким же символом западного свободного мира, как The Beatls или Ro;;ing Stones, только они играли прекрасную веселую сумасшедшую музыку, а Джеймс Бонд изображал все то же самое, но в кино. Для меня, наверное, важным было, что эти фильмы показывали другую жизнь: все эти прекрасные отели, роскошные курорты, шикарные автомобили, красиво одетые люди, сексуальные женщины и так далее. Это меня привлекало больше, чем всякие драки, стрельба и так далее. Насилие я никогда не любил, а красивую жизнь любил очень даже”.

В чем успех Агента 007 и насколько он может быть востребован сейчас? “Я думаю, что Бонд стал уже символом, легендарным героем — как Геракл в Древней Греции или три мушкетера во Франции, — говорит критик. — Это герой мифа, а не просто детектив, как Перри Мейсон или Эркюль Пуаро. Он популярен по тем же причинам, что Супермен, Бэтмен и другие супергерои. Он тоже супергерой, но находится в более или менее реальных условиях. Есть, конечно, фильмы, вроде “Мунрейкера”, где события приобретают научно-фантастический характер, но в общем и целом это чуть приукрашенная, но все-таки реальность. И люди хотят Бонда. Особенно сейчас, когда человечество находится в самом отчаянном положении с тех пор, как Бонд появился. Тогда мир был несравненно более счастливым, чем теперь, потом стал еще счастливее, а где-то с 2000 года все покатилось вниз. И теперь, когда люди находятся в отчаянии по поводу коронавируса, терроризма, авторитаризма, климата, такие герои как Бонд очень радуют и успокаивают. Так что я думаю, что хоть и говорят, что эта серия будет последней, последней она будет с Крейгом, а история будет продолжаться, потому что человечество в Бонде нуждается больше, чем когда-либо”.