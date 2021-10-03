ВИДЕО | Группа “Тату” воссоединится в следующем году

“Официальный трибьют “Тату” состоится весной 2022 года”, — сообщила она. Катина попросила подписчиков оставлять в комментариях пожелания, кого из артистов они хотели бы видеть на сцене вместе с “Тату”.

Кроме того, Катина сообщила, что скоро на одной из стриминговых платформ выйдет сериал о группе с ее участием и с участием ее коллеги Юлии Волковой.

Группа “Тату” появилась в 1999 году, тогда в ней состояли 14-летняя Волкова и 15-летняя Катина. Коллектив получил известность как в России, так и за ее пределами. В 2003 году группа выступала на конкурсе “Евровидение”. В 2009 году группа распалась, ее участницы занялись сольными проектами.