03.10.2021, 14:16
Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом(5)
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58-летняя звезда сериалов “Дети Арбата” и “Моя прекрасная няня” недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября пожаловалась на слабость и кашель, ПЦР-тест показал положительный результат, — сообщает телеграм-канал mash.
Ольге прописали лечение на дому, но лекарства и витамины не помогали. Актрисе становилось хуже, и она вызвала скорую помощь.
При поступлении в стационар ей диагностировали среднетяжёлую форму ковида на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Однако результаты КТ органов грудной клетки более благоприятные — инфекция лёгкой степени.