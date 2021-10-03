Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом

Ольге прописали лечение на дому, но лекарства и витамины не помогали. Актрисе становилось хуже, и она вызвала скорую помощь.

При поступлении в стационар ей диагностировали среднетяжёлую форму ковида на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Однако результаты КТ органов грудной клетки более благоприятные — инфекция лёгкой степени.