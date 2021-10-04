04.10.2021, 11:13
Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось
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В конце сентября Лариса Гузеева попала в больницу в тяжелом состоянии, — напоминает “СтарХит”. Артистка заразилась коронавирусом. И новости поступают тревожные: сообщается, что звезде с каждым днем становится только хуже.
Если же несколько дней назад 62-летняя Лариса Гузеева общалась с поклонниками и делилась снимками из больничной палаты, то сейчас она на связь не выходит. Как оказалось, самочувствие актрисы ухудшилось, врачи буквально борются за ее жизнь.
“Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался”, — сообщили в окружении Ларисы Андреевны.
У ведущей передачи “Давай поженимся!” также плохие результаты КТ. “Поражены оба легких на семь процентов. Это мало, но с каждым днем показатель растет”, — говорили знакомые звезды.