Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось

Если же несколько дней назад 62-летняя Лариса Гузеева общалась с поклонниками и делилась снимками из больничной палаты, то сейчас она на связь не выходит. Как оказалось, самочувствие актрисы ухудшилось, врачи буквально борются за ее жизнь.

“Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался”, — сообщили в окружении Ларисы Андреевны.

У ведущей передачи “Давай поженимся!” также плохие результаты КТ. “Поражены оба легких на семь процентов. Это мало, но с каждым днем показатель растет”, — говорили знакомые звезды.