“Умей договариваться со всеми”: воссоединение “Тату” под вопросом

39-летний Сергей Галоян, композитор и продюсер, автор хитов “Нас не догонят”, “Я сошла с ума”, “30 минут” и многих других песен “Тату”, не согласен с заявлением “рыжей татушки”, он не разрешал певицам исполнять свои композиции.

“Ребята, никакого “трибьюта” 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами”, — заявил Галоян в личном блоге.

Композитор также опубликовал официальное уведомление, которое он собирается направить исполнительнице. В нем сказано, что Сергей запрещает публично исполнять его песни. Если звезда проигнорирует обращение, он пообещал обратиться в Арбитражный суд для дальнейшего разбирательства.

Что касается Ивана Шаповалова, который тоже является одним из основателей группы, то он о грандиозных планах певиц и воссоединении не в курсе. СМИ попытались выяснить у него подробности, но он не смог дать однозначного ответа. На все вопросы Иван бросил лаконичное: “Посмотрим”.