Диетолог советует есть орехи ежедневно

Прежде всего, специалист объяснила, что орехи — отличный источник необходимых для здоровья человека витаминов и минералов. Также их употребление помогает предотвратить преждевременную смерть, благодаря своим противораковым свойствам и снижению риска развития ишемической болезни сердца.

По словам эксперта, суточной нормой является 20 грамм. Для обеспечения максимальной пользы потреблять их следует в сыром виде, без предварительной обжарки и добавок, таких как соль или сахар. Она также предупредила, что покупать орехи следует в неочищенном виде, так как без скорлупы они подвержены быстрому окислению.

Кроме того, она напомнила, что орехи имеют ряд противопоказаний по причине своей аллергенности и калорийности. Также осторожными следует быть тем, кто страдает заболеваниями органов ЖКТ, гиперфункцией щитовидной железы или кожными заболеваниями.